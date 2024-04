Neuburg

06:00 Uhr

8000 Besucher bei den Ostertagen in Grünau - Kaufbereitschaft gesunken

Plus Die 13. Kultur- und Ostertage in Grünau mobilisierten ein stattliches Publikum. Aber die Kaufbereitschaft war weniger ausgeprägt. Im Mai ziehen die Ritter ein.

Von Winfried Rein

Vom Wetter nicht unbedingt verwöhnt, mobilisierten die 13. Kultur- und Ostertage in Grünau doch ein stattliches Publikum. Exakte Zahlen gab Organisatorin Sabine Nötzel noch nicht bekannt, aber geschätzt 8000 Besucher schauten am Osterwochenende in Ottheinrichs Jagdschloss vorbei.

Am stürmischen Ostermontag mussten einige Aussteller ihre Zeltdächer festzurren. Im Regen verkleinerte sich der Strom der Besucher und konnte mit dem Vortag nicht mithalten. Viele nutzten das schöne Wetter am Ostersonntag zu einem Ausflug Richtung Grünau. Über Markt, Handel und Verkaufen hinaus bemüht sich die Veranstalterin um gutes Handwerk und kulturelle Zugaben. Das schätzt auch der holländische Blumenhändler Floor van Lavieren, aber mit seinem Lastzug am Entree des Schlosses will er vor allem wirtschaftlich erfolgreich sein. Er verkaufte Osterglocken (à zwei Euro), Ananaspalmen, „Tränende Herzen“, Saxi Fraga, Lavendel, Bananenpflanzen, Stauden und Blühblumen preisgünstig und en masse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen