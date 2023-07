Alte Lkw zum Bestaunen: Oldtimer gehen rund um Neuburg auf „Road-Tour“

Michael Kleinert lädt zum 11. Veteranentreffen für Nutzfahrzeuge nach Neuburg ein. Die Ausfahrt der historischen Lkw führt ins Urdonautal und ins Donaumoos.

Wer alte Lastwagen schätzt, ist an diesem Samstag, 15. Juli, bei Michael Kleinert am Schleifmühlweg 6 genau richtig: Der Oldtimer-Spezialist lädt alle Interessierten zu seinem 11. Veteranentreffen für Nutzfahrzeuge ein.

40 Teilnehmer, die bis aus Thüringen, Oldenburg oder Freiburg anfahren, kommen mit ihren Klassikern. Die Lkw-Freunde tauschen sich natürlich untereinander aus, zeigen aber ihre Gefährte auch gerne her. Besucher sollten am Samstag, 15. Juli, am besten vormittags kommen, denn ab 13.30 Uhr starten die Fahrer zu einer langen Tour über die Bundesstraße 16, Zeller Kreuzung, Bergheim, Nassenfels bis ins Wellheimer Urdonautal und zurück bis zum Haus im Moos. Dort will man etwa zwei Stunden verweilen und bis etwa 19 Uhr auf dem Betriebsgelände zurück sein. Im Laufe des Sonntagvormittags treten die Teilnehmer dann ihre Rückreise an.

Oltimer-Lkw in Neuburg unternehmen Ausfahrt

Veranstalter Michael Kleinert verspricht Raritäten aus den 1920er bis in die 1960er Jahre. Aus seiner umfangreichen Sammlung zeigt er unter anderem einen amerikanischen Kleinlaster der Graham Brothers mit Baujahr 1927. Hersteller wie Borgward, Büssing, Hanomag, Henschel, Krupp, Deutz oder Kaelble sind mit Fahrzeugen vertreten. „Es handelt sich um einen Querschnitt durch 70 Jahre Lkw-Geschichte“, sagt Spediteur Kleinert, der von Jugend an von Lastwagen und Unimogs fasziniert ist.

