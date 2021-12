Bahnhof-Ost in Neuburg: Pläne sind bald einsehbar

Der Bauausschuss Neuburg hat beschlossen, die bisherige Planung für „Bahnhof Ost“ nicht durchzuführen und hat die neue Planung im beschleunigten Verfahren gebilligt. Jetzt kann sich die Öffentlichkeit davon unterrichten.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 6. Oktober beschlossen, die bisherige Planung für den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Bahnhof Ost“ (Stand: 19.01.2017) nicht durchzuführen und hat die neue Planung samt Satzung und Begründung im beschleunigten Verfahren gebilligt. Die Verwaltung wurde beauftragt, hierfür die Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Wesentliche Ziele und Zwecke der Planung sind laut Stadt: Schaffung von dringend benötigten, öffentlichen Stellplätzen über den gesamten Bereich; Darstellung der Stellplätze als öffentliche Stellplätze; Übernahme der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung in die textlichen Festsetzungen und Begründung; Aufnahme von Vermeidungsmaßnahmen für Verbotstatbestände nach Bundesnaturschutzgesetz in die textlichen Festsetzungen; Darstellung der Fläche für die Trafostation am Kreisel Adolf-Kolping-Straße.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit unterrichten kann, werden zur Einsicht vom 16. Dezember bis einschließlich 21. Januar während der Dienststunden im Stadtbauamt Neuburg, Sachgebiet Bauleitplanung, Verwaltungsgebäude „Harmonie“, Amalienstraße A 54, Neuburg, 1. Stock, Zimmer Nr. 1.03, bereitgehalten. Terminvereinbarungen zur Einsichtnahme sind möglich unter 08431/55-319. Die Bekanntmachung mit Planunterlagen, Satzung und Begründung ist vom 16. Dezember bis einschließlich 21. Januar abrufbar unter: www.neuburg-donau.de/wirtschaft/bebauungsplaene/aktuelle-bebauungsplananhoerungen, sowie über das Zentrale Landesportal Bauleitplanung Bayern: www.bauleitplanung.bayern.de. (nr)