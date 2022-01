Bedauern über Rücktritt des VdK-Ortsvorstandes Neuburg, aber kein Verständnis

Plus VdK-Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke schätzt die wichtige Arbeit der Ehrenamtlichen im Kreisverband. Dank für das 2021 Geleistete erhielten die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder im Neuburger Ortsverband aber nicht mehr.

Mit einer Übergangslösung versucht der VdK–Kreisverband momentan die Lücke zu schließen, die durch den Rücktritt der gesamten Vorstandschaft des Ortsverbandes Neuburg entstanden ist (wir berichteten). „Wir sind bemüht, gute Nachfolger zu finden“, erklärt Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke. Die Entscheidung der Ehrenamtlichen in dem mit über 2100 Mitgliedern größten der elf Ortsverbände im Landkreis finde sie schade und bedaure sie. Dass sich die Wogen wieder glätten, ist indes nicht zu erwarten.