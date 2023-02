Behördenturnier: Bürgerhaus Ostend holt den Pokal

Plus Gelungene Neuauflage des Neuburger Fußball-Behörden- und Firmenturniers. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kann das Ausscheiden der Stadtmannschaft nicht verhindern.

Die junge Mannschaft vom Bürgerhaus Ostend war stark motiviert und gewann das Neuburger Behörden- und Firmenturnier 2023. Im Halbfinale ließ sie der JVA Neuburg-Herrenwörth mit 4:1 und im Finale den Milchwerken mit 3:1 keine Chance.