Neuburg

vor 2 Min.

Benefizball der CSU Neuburg erwacht wieder zum Leben

Plus Am 4. Februar heißt es im Kolpingsaal in Neuburg zum 41. Mal "Schwarz ist Trumpf". Der Wohltätigkeitsball zugunsten der Kartei der Not

Von Manfred Rinke

Mit der in diesem Jahr wieder erweckten Faschingszeit blüht auch der Wohltätigkeitsball der Neuburger CSU wieder auf. Am Samstag, 4. Februar, heißt es im Kolpinghaus zum 41. Mal "Schwarz ist Trumpf". Und wie bei der Premiere 1979 kommt der Reinerlös der Veranstaltung auch beim diesjährigen Ball dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, der Kartei der Not zugute.

