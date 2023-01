Berlin Comedian Harmonists: Stars kommen nach Neuburg

Zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum gastierten die Berlin Comedian Harmonists mit ihrem Jubiläumsprogramm "Atemlos!" im Neuburger Stadttheater. Es gibt noch Restkarten.

Die Berlin Comedian Harmonists gastieren im Rahmen der "Starken Stücke" in Neuburg. Am 24. und 25. Januar jeweils ab 20 Uhr brillieren sie mit ihrem Jubiläumsprogramm "Atemlos!" im Stadttheater.

Ausgerechnet zum ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum fliegt den Berlin Comedian Harmonists ein Blumenstrauß mit einer mysteriösen Nachricht entgegen. Eine geheimnisvolle Botschaft stellt die Welt der sechs Herren so richtig auf den Kopf; die Hormone tanzen Tango, das Geschehen schlägt seine Kapriolen, und die musikalischen Champagnerkorken knallen. Mit den Hits ihrer großen Vorbilder sowie neuen Arrangements von Udo Jürgens, den Beatles und Eagles bis hin zu Helene Fischer bahnt sich schließlich Lösung an.

Die Berlin Comedian Harmonists begeistern ihr Publikum auf der ganzen Welt

Seit über 20 Jahren begeistern die Berlin Comedian Harmonists ihr Publikum in der ganzen Welt und präsentieren sich in einer Frische und künstlerischen Brillanz, wie am ersten Tag. Mehr denn je verfügen sie über eine beeindruckende Bandbreite an Repertoire und glänzen neben den Liedern der „Comedian Harmonists“ auch mit Arrangements, die sich bis zu den Top-Hits der heutigen Zeit ausgedehnt haben.

Wenige Restkarten sind erhältlich in der Tourist-Information, tourist@neuburg-donau.de, Tel. 08431/55400, im Bücherturm am Sèter Platz, über www.eventim.de und an der Abendkasse. (AZ)