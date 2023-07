Moritz Diehl von den Wirtschaftsjunioren erhielt Einblicke in die Bundespolitik

Moritz Diehl von den Wirtschaftsjunioren Neuburg-Donau erhielt Einblicke in den Bundestag und sprach über Interessen aus der Region.

Kürzlich hat Moritz Diehl von der jungen Wirtschaft aus Nassenfels am Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunioren Deutschland mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags teilgenommen. Moritz Diehl ist Landesvorsitz der Wirtschaftsjunioren Bayern, im Vorstand der Wirtschaftsjunioren Neuburg-Donau, im Projektmanagement Office der SURTECO Group SE tätig sowie CO-Founder der Menter.world, heißt es in einer Mitteilung der Wirtschaftsjunioren.

Im Rahmen der Sitzungswoche im Bundestag begleitete Moritz Diehl den Abgeordneten Reinhard Brandl. Moritz Diehl erhielt so nicht nur einen direkten Einblick in die politischen Entscheidungsprozesse auf Bundesebene, sondern brachte auch die Interessen aus der Neuburger, Ingolstädter und Eichstätter Wirtschaft im Bundestag ein, heißt es.

Neuburger im Bundestag zum Wissenstransfer

"Es war eine bereichernde Erfahrung, die Perspektiven und Anliegen der jungen Wirtschaft persönlich einbringen zu können und einen Einblick in die Arbeit des Abgeordneten Reinhard Brandl zu erhalten", so Diehl. "Die Gespräche haben gezeigt, dass wir in vielen Punkten auf einer Wellenlänge liegen, insbesondere in Hinblick auf die Notwendigkeit, den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfähig zu gestalten."

Die Wirtschaftsjunioren Neuburg-Donau sind Teil der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) und damit des größten Netzwerks junger Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren in Deutschland. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Verbands zeigt laut Mitteilung auf, dass Bürokratie, fehlende Digitalisierung und Fachkräftemangel die größten Herausforderungen für die junge Wirtschaft darstellen. Die Jungunternehmerinnen und -unternehmer sehen aber auch großes Potenzial in künstlicher Intelligenz, um den Auswirkungen dieser Herausforderungen in Zukunft zu begegnen. (AZ)