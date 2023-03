Neuburg

06:30 Uhr

Besuch aus dem Norden verabreicht Finanzspritze für Geschwader-Tagespflege

Plus Über eine Spende von 4000 Euro darf sich die Tagespflege Luftikus in der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg freuen. Wer der Sponsor ist und was mit dem Geld passiert.

Von Katrin Kretzmann

Aufgeregt sausen die Knirpse mit ihren Mäuse-Bobbycars durch den Flur der Tagespflege Luftikus in der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg. Dann öffnet sich die Glastüre und fast ein Dutzend Menschen betritt die Räumlichkeiten – und einer von ihnen hat einen Umschlag in der Hand, der dem Nachwuchs bald leuchtende Augen bescheren dürfte. Er heißt Peter Utsch, ist Oberst a.D. und Vorsitzender des Rohdich'schen Legatenfonds, eine Stiftung mit Sitz in Berlin, die Bundeswehrangehörige in vielerlei Hinsicht unterstützt. Seit knapp neun Jahren gibt es die Tagespflege auf dem Militärgelände an der Grünauer Straße. Insgesamt acht Betreuungsplätze stehen seit 1. April 2014 für die Angehörigen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 zur Verfügung, um ihre Kinder im Alter von einem bis zu drei Jahren dort in Obhut zu geben. Zwischenzeitlich war die Einrichtung allerdings für knapp eineinhalb Jahre geschlossen, da der Ingolstädter Verein Mobile Familie die Trägerschaft abgab. Doch nach viel Koordinationsarbeit zwischen Geschwader, Jugendamt, Bundeswehrdienstleistungszentrum und dem Bundesministerium der Verteidigung konnte Ende 2019 Wiedereröffnung gefeiert werden. Rohdich'scher Legatenfonds spendet 4000 Euro an Neuburger Tagespflege Als Tagesmütter kümmern sich seit der Wiedereröffnung Lilly Becker und ihre Tochter Stefanie Becker um die Kinder. Die Plätze, die auch für Kinder von Nicht-Geschwaderangehörigen zugänglich sind, in einer der ersten Kitas überhaupt in der Bundeswehr, sind heiß begehrt. Ein Großteil der Einrichtung stammt von den beiden Frauen, bezahlt aus privater Tasche. Den anderen Teil haben die Geschwader-Angehörigen selbst gestiftet. "Wir stellen zwar die Infrastruktur, aber die Beschaffung der Einrichtung einer Kita liegt außerhalb unserer Kompetenz und Zuständigkeit", sagte Kommodore Oberst Gordon Schnitger. Das unterliege anderen Stellen. "Daher sind wir sehr dankbar, dass wir jetzt so eine tolle Unterstützung bekommen", betonte Lilly Becker. "Und wir freuen uns natürlich, dass wir hier sein und Sie unterstützen können", sagte Peter Utsch, Vorsitzender des Rohdich'schen Legatenfonds (vRLF). Insgesamt 4000 Euro gehen von der Stiftung des öffentlichen Rechts nach Neuburg. Der vRLF unterstützt unter anderem Angehörige der Bundeswehr, die unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind, die nächsten Familienangehörigen eingeschlossen. Darüber hinaus wird die Pflege des Heimatgedankens unter besonderer Berücksichtigung des Geburts- und Heimatortes des Stifters – Potsdam und Berlin – gefördert. Die Inititaitve für die Spende an Luftikus ging von den beiden Tagesmüttern aus. "Sie sind auf uns zugekommen", sagte Laura Wagner vom Bundeswehrsozialdienst. Im Anschluss sei sie mit der Stiftung in Kontakt getreten und stellte einen Antrag – mit Erfolg. "Und wir sind wirklich sehr dankbar", sagte Kommodore Schnitger. Die Spenden von Unternehmen, die früher deutlich mehr waren, seien alle weggebrochen. "Umso mehr sind wir auf solche Fonds angewiesen." Lesen Sie dazu auch Neuburg Seltener Gast: Darum war eine Boeing 747 über Neuburg unterwegs

