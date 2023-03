Neuburg

Birdland Jazzclub: Die Essenz des Swing herausfiltern

Wenig Platz für eine Big Band bietet der Birdland Jazzclub in Neuburg. Das hinderte Joe Haider und Co. nicht daran, das volle Haus mit bester Musik zu versorgen.

Plus Für ein Projekt zu Ehren von Slide Hampton findet eine Big Band im kleinen Birdland-Jazzclub Platz. Pianist Joe Haider dirigiert die fluktuierenden Farbspiele.

Von Reinhard Köchl

Platz da! Eine Big Band auf so kleinem Raum im Birdland Jazzclub in Neuburg verlangt schließlich Opfer. Also ein paar Tische raus, der Rest rückt halt ein bisschen enger zusammen, die Saxofone sitzen plötzlich da, wo normalerweise die Gäste in der ersten Reihe ihren Rotwein oder ihr alkoholfreies Weißbier schlürfen und den Musikern dabei auf die Finger oder die tropfenden Schweißperlen im Gesicht schauen können, und schon passt auch ein zwölfköpfiges Orchester in den Hofapothekenkeller. Stammgästen fallen da die Bilder vom 40. Clubjubiläum im Mai 1998 ein, als schon einmal ein swingendes Kamel in Form einer solch monströsen Big Band in Neuburg durchs Nadelöhr geschoben wurde. Damals wie heute Spiritus Rector: der Pianist Joe Haider.

87 ist Haider inzwischen, und im Vergleich zu seinem jüngsten Gastspiel im Mai vergangenen Jahres deutlich gebrechlicher, aber zumindest auf der Bühne immer noch derselbe "Kupferstecher" wie ehedem. Deshalb mag es ihm auch ein Herzensanliegen sein, im Laufe seiner noch verbleibenden Zeit Weggefährten zu danken, ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen, wie etwa dem legendären, 2021 mit 90 Jahren verstorbenen amerikanischen Posaunisten Slide Hampton, den der schwäbische Brummbär während seiner wilden Zeit im München Jazzclub domicile in den 1970er-Jahren kennen und schätzen gelernt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

