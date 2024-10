Besonderes Chor-Projekt in Bittenbrunn: Jeder konnte mitmachen

Dass sie in Bittenbrunn gerne singen, das ist über die Grenzen des Neuburger Stadtteils hinaus bekannt. Nun aber hatten die Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Brigitte Reichstein eine ganz besondere Idee. Unter dem Motto „Singen bringt Freu(n)de“ sorgte am Erntedankfest ein so genannter Projektchor für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes in der Bittenbrunner Kirche. Wer immer mitsingen wollte, war zu den vier Proben vorher und zum Gottesdienst willkommen, im Kirchenchor mitzuwirken.

