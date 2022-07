Cyberangriff auf Neuburger Krankenhaus: Gelangten Patientendaten nach außen?

Plus Unbekannte haben womöglich Zugang auf die Systeme der Neuburger Klinik erlangt. Von dort wurden wohl mehr als 180.000 Mails verschickt. Laut Insider will Ameos den Fall „herunterspielen“.

Das Neuburger Krankenhaus ist Opfer eines massiven Cyberangriffs geworden. Dies bestätigt der neue Betreiber der Klinik, der Ameos-Konzern, auf Nachfrage. Die Frage ist: Gelangten sensible Patientendaten, wie etwa Diagnosen, in fremde Hände?