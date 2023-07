Dachauer siegen beim Boules-Turnier in Neuburg

Die Offenen Neuburger Boules-Stadtmeisterschaften auf dem Karlsplatz vermelden mit 39 Teams einen neuen Teilnehmerrekord. Ein Neuburger Team schafft es ins Halbfinale.

Wieder viel abverlangt wurde den insgesamt 39 Teams (neuer Teilnehmerrekord), die sich bei idealen Wetterbedingungen zu den 24. Offenen Neuburger Boules-Stadtmeisterschaften auf dem Karlsplatz angemeldet hatten. Im Umkreis von gut 100 Kilometer waren viele Teams aus München, Dachau, Regensburg, Nürnberg, Dornstadt (bei Nördlingen), Ingolstadt und Neumarkt i. d. Oberpfalz angereist, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

In neun Vierergruppen und einer Dreiergruppe wurden in den ersten drei Runden die jeweils 16 Teilnehmerteams für das A-Turnier und B-Turnier ermittelt. Dabei kamen Vani und Minh Le aus Dornstadt als Vorjahressieger aufgrund einer überraschenden Auftaktniederlage nur ins B-Turnier. Bei den Neuburger Teams erreichten David und Dieter Moosheimer sowie Anna und Willi Lehmayr das A-Turnier. Auch die Neuburg-Eichstätt-Connection Reinhold Krämer und Karl Heinz Donaubauer qualifizierten sich dafür.

Die Sieger bei den Neuburger Boules-Stadtmeisterschaften auf dem Karlsplatz

Für die Zwischenrunde musste eine Reihenfolge der besten 16 Teams erstellt werden, wobei die besten Gruppensieger gegen die schwächeren Zweitplatzierten antreten mussten. Wie ausgeglichen das Niveau dort war, zeigte sich darin, dass nur drei der acht besten Gruppensieger ins Viertelfinale einziehen konnten. Aus Neuburger Sicht schafften es mit dem knappsten Ergebnis von 13:12 nur Reinhold Krämer und Karl Heinz Donaubauer unter die besten Acht. Im Halbfinale unterlagen sie dann jedoch dem späteren Turniersiegerteam Ingrid und Walter Seemann.

Das hochklassige Finale hatte es dann noch einmal in sich. Beide Teams konnten erstmals so weit im Turnier vorstoßen. Bereits 8:3 lagen Ingrid und Walter Seemann gegen die Ingolstädter Robert Krems und Klaus Hofmann zurück. In den folgenden Aufnahmen konnten sie immer weiter aufholen. Auf der Zielgeraden gingen sie dann mit 11:10 in Führung und konnten mit der letzten Aufnahme aufgrund Messüberprüfung die beiden letzten Punkte zum 13:10 Sieg einfahren.

Das Treppchen verpassten Reinhold Krämer und Karl Heinz Donaubauer im Spiel um Platz drei durch ein deutliches 2:13 gegen Klaus Dorr und Karl Schraufl aus Berg. Kleiner Trost: Vani und Minh Le konnten das B-Turnier klar für sich entscheiden. (AZ)