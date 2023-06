Neuburg

vor 32 Min.

"Dann macht es Klick": Neuburgerin Laura Sauerbrey über Kunst aus einem Guss

Plus Die Neuburger Künstlerin Laura Sauerbrey liebt ausdrucksstarke Motive. An einem Bild malt sie teils stundenlang – und immer in einem Zug.

Von Anna Hecker

Laura Sauerbrey sitzt über einem Motiv. Seit Stunden malt sie daran, tüftelt an einzelnen Strichen, dem richtigen Pinselschwung. Alles soll stimmen, sie wird die Farbtuben erst wieder zudrehen, wenn es sich für sie richtig anfühlt. Pausen gönnt sich die junge Frau kaum, außer mal kurz, um etwas zu essen. "Beim Malen bin ich oft super hungrig, weil ich es so lange wie möglich herauszögere, die Arbeit zu unterbrechen", meint die 27-Jährige lachend. Bei ihrer Kunst ist die Neuburgerin sehr zielstrebig – immerhin will sie sich zwei große Träume erfüllen.

Wenn Sauerbrey malt, dann ist sie nur auf ihr Bild konzentriert. "Der Prozess fängt mit einem Gedanken an." Es ist der Gedanke, ob es sich um einen guten Tag zum Malen handelt. Tritt dieser Fall ein, dann beginnt für die junge Künstlerin der Rechercheprozess. Inspiriert durch ein Gefühl, durch andere Bilder oder auch ein Objekt in einem ihrer Kunstbücher begibt sie sich auf die Suche nach dem Motiv für ihr neues Bild. "Dann macht es plötzlich Klick bei mir und ich weiß, was ich malen möchte", sagt Sauerbrey.

