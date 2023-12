Das Adventskonzert der Neuburger Stadtkapelle war ein eleganter Jahresausklang

Proppenvoll war die Ulrichskirche in Neuburg, denn die Stadtkapelle Neuburg lockte mit einem vorweihnachtlichen Auftritt. Orchester und Solisten überzeugten.

Große Auftritte hat die Neuburger Stadtkapelle, die in voller Besetzung eher ein sinfonisches Blasorchester ist, in ihrem 60. Jubiläumsjahr schon einige hingelegt. Beim vorweihnachtlichen Konzert in der bestens gefüllten Ulrichskirche folgte nun ein eleganter, von ruhig ausgespielten Melodien, beeindruckenden Soli und eher sanften Rhythmen geprägter Ausklang dieses besonderen Jahres 2023.

Nicht alles war perfekt, konnte es auch nicht sein. Beim Jugendorchester war gelegentlich zu hören, dass ein wenig Nervosität mit im Spiel war. Dirigent Fabian Mnich gab vor einem musikalisch ziemlich komplexen Stück zwar ein intensives Zeichen mit zwei auf seine Augen gerichteten Fingern („Schaut besonders gut zu mir her“), aber nicht alle Bläserinnen und Bläser haben diese freundliche Anweisung wirklich beherzigt. Geschenkt: Der Dirigent hielt über ein paar Klippen hinweg seinen Klangkörper sicher zusammen.

Auch die Jugendkapelle - hier unter der Führung von Hildegard Kriener - zeigte, dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Foto: Peter Abspacher

Alle anderen Stücke des Jugendorchesters zeigten, unter der Dirigentin Hildegard Kriener ebenso wie unter der Leitung von Fabian Mnich, wieviel Substanz im Nachwuchs der Stadtkapelle steckt und was da musikalisch nachwächst, wenn noch die nötige Konzerterfahrung dazukommt. Wunderschön sanft und dicht kamen zum Beispiel „Es wird scho glei dumpa ...“ oder der anspruchsvolle Lied-Satz „Still, still ...“ zum Klingen.

Glanzpunkte des vorweihnachtlichen Konzertes der Neuburger Stadtkapelle

Die Glanzpunkte dieses vorweihnachtlichen Konzertes setzte das volle Ensemble der Stadtkapelle unter der souveränen und zugleich lockeren Stabführung von Alexander Haninger. Am Ende meinte der Kapellmeister, bei diesem Konzert sei er selbst zum ersten Mal in diesem Jubiläumsjahr nicht aufgeregt gewesen, “weil ich genau wusste, dass meine Musiker das können“. So war es auch durchwegs dem eleganten Sound der Stadtkapelle anzumerken, dass alle Instrumentengruppen jeden Takt wirklich draufhaben – und damit befreit aufspielen und sich der eigentlichen Musikalität widmen können.

So wurden der „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel, die Komposition „Highland Cathedral“ oder „My secret Lovesong“ und „Morricones Melody“ zu Geschenken ans Publikum. Der Gesamtklang war bestens austariert, Dynamik und Tempo passten genau, die Melodiebögen wurden mit Grandezza und Intensität ausgekostet.

Da stimmte alles, bis hin zum durchgehenden Triolen-Motiv des Schlagwerks bei der Nummer „Highland Cathedral“. Stellenweise fühlte man sich als Zuhörer an den Zauber des Bolero von Maurice Ravel erinnert.

Ein großes Sonderlob verdienen alle Instrumentalsolisten des Abends. Hildegard Kriener (Syxofon), Simon Haninger (Flügelhorn) und Linus Hägele (Trompete) gestalteten ihre Partien mit technischem Können und vor allem mit musikantischem Gespür. Und was Steffi Hartmann auf der Oboe zu bieten hatte, ragte noch einmal ein wenig heraus. Sie brachte die oft ziemlich schwierigen Melodien mit einer Leichtigkeit, die es dem neben ihr stehenden Alexander Haninger erlaubte, fast nicht mehr zu dirigieren. Sondern einfach mit Vergnügen seiner Solistin zuzuhören.