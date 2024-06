Neuburg

Das Glasfaser-Wettrennen: Neuburger Stadtgebiet großteils angeschlossen

Plus Der Glasfaser-Ausbau in Neuburg nähert sich immer mehr dem Ende. Während immer mehr Stadtteile angeschlossen sind, soll wird für ein Sorgenkind noch eine Lösung gesucht.

Von Anna Hecker

Seit der Glasfaserausbau in Neuburg beschlossen wurde und man die Arbeiten in externe Hände gelegt hat, ist in den einzelnen Stadtteilen viel passiert. Schon bis Mitte 2025 soll der Großteil Neuburgs mit schnellem Internet versorgt sein, bereits jetzt können zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im neuen Glasfasernetz surfen. Stadtrat Gerhard Schoder, Referent für Innovation und Digitales, ist mit den meisten Entwicklungen sehr zufrieden - und verspricht für einen Stadtteil Unterstützung.

Ursprünglich wollte Neuburg den Glasfaserausbau selbst in die Hand nehmen. Es war bereits geprüft worden, wie die Stadtwerke den Plan in die Tat umsetzen können, doch dann kam die ernüchternde Erkenntnis: Diesen Ausbau kann man sich nicht leisten. Das Nahwärme-Projekt drückt der Stadt bereits spürbar auf den Geldbeutel, ein zweites Großprojekt könne man finanziell nicht stemmen. Also gab man grünes Licht für externe Firmen, welche in Neuburg schnelles Internet anbieten können.

