Das Motto für die Rosenmontagsgaudi der Burgfunken steht

Auch 2024 werden die Burgfunken wieder eine Rosenmontagsgaudi auf die Bühne bringen. Wie sie mit den schlechten Kritiken des vergangenen Jahres umgehen.

Der Neuburger Fasching 2024, der traditionell mit dem Krönungsball eingeläutet wird, hat noch gar nicht begonnen, aber die Burgfunken stecken bereits mitten in den Vorbereitungen für die Rosenmontagsgaudi, die 2024 unter dem Motto „Ois Boarisch“ stehen wird. Sie findet am Montag, 20. Februar, von 19.30 Uhr bis Mitternacht im Kolpinghaus statt. Karten gibt es ab 9. Dezember.

Für die vergangene Veranstaltung mussten die Burgfunken massive Kritik der Presse hinnehmen, stecken aber dennoch nicht den Kopf in den Sand und nehmen so manche schlechte Bewertung mit in die nächste Rosenmontagsgaudi.

Kurzweiliger Abend, längere Pause und nach vier Stunden soll die Veranstaltung zu Ende sein, das sind Mängel die sich Burgfunken auf die Fahne geschrieben haben. „Wir versuchen als ehrenamtliche Laien einfach einen anderen Weg, denn das sind wir unseren langjährigen Gästen schuldig“, so Hauptorganisator und Burgfunkenpräsident Harry Zitzelsberger.

Bei der Rosenmontagsgaudi der Burgfunken gilt das Motto "Ois Boarisch"

Zurück zum Motto „Ois Boarisch“. Da haben die Neuburger Narren erneut im Frühjahr einen bekannten Kabarettisten engagieren können, der mit seiner Aufführung das Highlight neben den restlichen Programmpunkten setzen soll. „Da Bobbe“, Publikumspreisträger des Oberpfälzer Kabarettpreises, sowie Gewinner des ostbayerischen Kabarettpreises.

Bereits mit seinem ersten Programm und als YouTube-Star machte er sich mit heimatverbundenen Musikvideos und seinen Darbietungen einen großen Namen und spielt auf allen bekannten Bühnen in ganz Bayern und Teilen Österreichs. Egal, ob im Münchner Schlachthof oder in großen Festzelten, er ist mit seiner Steirischen und seinem brachialen Mundwerk ein Garant für bayrischen Humor. Aber „Boarisch“ geht es an diesem Abend auch weiter, die Plattler-Bixn werden eine heiße Sohle aufs Parkett legen und den Gästen beweisen, dass das Schuhplattln keine reine Männerangelegenheit ist. Auch die Gaudifunken werden mit zwei Kurzeinlagen - auf „Boarisch“ versteht sich - mit dabei sein. Und damit der Fasching nicht zu kurz kommt, sind Tanzauftritte der Burgfunken und zum Finale die Guggenmusik aus Wörnitzstein mit von Partie.

Info: Karten für die Rosenmontagsgaudi gibt es am Samstag, 9. Dezember, zwischen 10 und 13 Uhr im Kolpinghaus Neuburg. Weiterhin an der Tageskasse am Gardetreffen 13. und 14. Januar in der Parkhalle. Bei Fragen rund um den Kartenvorverkauf für den Rosenmontag steht Schriftführerin Stefanie Ihm unter Telefon 0175/2959874 oder per E-Mail an schriftfuehrer@burgfunken.de zur Verfügung. (AZ)