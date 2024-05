Das Neuburger Brandlbad ist eröffnet

Plus Mit dem obligatorischen Sprung ins Becken hat der Neuburger Oberbürgermeister samt Begleitung die Saison 2024 eröffnet. Bei den Tickets hat sich einiges verändert.

Das Wetter war schon mal besser, aber Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schritt am Freitag zur Tat: Mit einer hohen "A...bombe" eröffnete er im Neuburger Brandlbad die Saison.

Stadtrat Ralph Bartoschek, Bademeister Maik Müller und Azubi Niklas Göbel assistierten dem OB beim Startsprung. Die vier hielten sich lieber im beheizten Wasser auf, mit 26 Grad war es dort drin um 15 Grad wärmer als draußen. Das Brandl öffnet am Samstag, 18. Mai, ab zehn Uhr trotzdem für den allgemeinen Betrieb. Der erste Tag bleibt eintrittsfrei, danach kostet die Tageskarte fünf Euro (bisher 4,50), für Jugendliche drei Euro, der Abendtarif kostet ebenfalls drei Euro und die nicht übertragbaren Saisonkarten 120 Euro (ermäßigt 60).