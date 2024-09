Das Neuburger Stadtarchiv schließt für eine Woche

In der Woche vom 16. September bis einschließlich 20. September bleibt das Stadtarchiv der Stadt Neuburg für den öffentlichen Parteiverkehr geschlossen. Grund für die einwöchige Schließung sind umfassende Pack- und Transportarbeiten im Zusammenhang mit einer großangelegten Restaurierung. Das Team des Stadtarchivs ist ab Montag, 23. September, wieder für Forschungsanfragen erreichbar. Vor dem Loiblhaus in der Amalienstraße herrscht während der fünf Tage ein Parkverbot.

Neuburger Stadtarchiv kämpft gegen Schimmelbefall

Auslöser für die Aktion war ein Schimmelbefall auf einen nicht unerheblichen Teil der Bestände im Stadtarchiv. Die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten im Loiblhaus eignen sich nur noch bedingt bzw. mittelfristig, um die sensiblen Hinterlassenschaften der vergangenen Jahrhunderte zu lagern. Ein Großteil der Bestände wird nun zu einer Spezialfirma nach Leipzig gebracht, dort auf Schäden überprüft bzw. gereinigt und in säurefreie Kartons verpackt. Bis zum Ende des Jahres 2026 sollen alle historischen Unterlagen wieder zurück in Neuburg sein und der Nachwelt damit erhalten bleiben.

Gänzlich ohne Unterlagen ist das Stadtarchiv freilich nicht, bleibt ein gewisser Grundbestand ohnehin in Neuburg. Zudem wird der erste Schwung restaurierter Dokumente bereits zum Ende des Jahres 2024 zurückerwartet. (AZ)