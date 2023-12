Der Nikolaus begeistert beim VdK in Neuburg Kinder mit Handicap

In einer stimmungsvollen Feier können Kinder mit Handicap und ihre Familien beim VdK den Nikolaus treffen. Das kam auch heuer wieder sehr gut an.

Mit “Lasst uns froh und munter sein” eröffnete der Johannes-Chors aus Schweinspoint die diesjährige Nikolausfeier des Kreisverbandes VdK in Neuburg. Das Publikum, bestehend aus Eltern und Geschwistern von behinderten Kindern, klatscht begeistert. Fröhliche Gesichter der Kinder und Jugendlichen prägte die festliche Stimmung im Neuburger Geriatriezentrum. Die Anwesenheit der Familien zeigt laut VdK-Kreisvorsitzenden Bernhard Peterke “wie mutig und stark” sie seien.

Seit dem Jahr 1999 gehört die Weihnachtsfeier fest zum traditionellen Jahresprogramm des VdK. Auch in diesem Jahr waren die Gäste dazu eingeladen, sich von den ehrenamtlichen Helfern mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen bewirten zu lassen. Aufgrund des starken Schneeaufkommens hätten heuer einige Gäste abgesagt, erzählt Peterke, dennoch fanden sich in etwa 60 Personen in dem Saal des Geriatrie Zentrums ein.

Das spontane Gedicht von Hedwig Brenner sorgte für Begeisterung

Ursprünglich standen Sepp Eggerer mit Frau Kerstin auf dem Programm, jedoch mussten diese krankheitsbedingt ausbleiben. Auch der Johannes-Chor konnte aufgrund des Wetters nur in kleinerer Besetzung an der Weihnachtsfeier teilnehmen. Dennoch gelang es, die Zeit bis zur erwarteten Ankunft des Nikolaus zu überbrücken, indem Hedwig Brenner spontan mit ihrem selbstverfassten Gedicht "Heiligabend" das Publikum begeistert.

Der Höhepunkt des Nachmittags wurde durch den Nikolaus, dargestellt von Tobias Babel, gesetzt. Mit einem lustigen Gedicht lockert er die Atmosphäre auf und verteilt Geschenke an die aufgeregten Kinder und Jugendlichen. Neben freundlichen Worten freuen sie sich auch über die teils individuellen Aufmerksamkeiten.

Während der Johannes-Chor mit bekannten Weihnachtsliedern durch den restlichen Nachmittag führt, gibt es zum Abschluss eine deftige Brotzeit für alle Gäste. Trotz einiger Unwägbarkeiten gelingt es dem VdK erneut, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen und eine festliche Stimmung für die teilnehmenden Familien zu schaffen.