So schneidet das Neuburger Brandlbad im NR-Freibäder-Check ab

So ist die Fläche des Neuburger Freibades aufgeteilt. Besonders fällt die große Grünfläche auf. Zahlreiche Bäume spenden dort Schatten auch an heißen Sommertagen.

Öffnungszeiten: Das Brandlbad ist in den Monaten Mai und September täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. In den Sommermonaten Juni, Juli und August öffnet das Bad montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr. Am Dienstag und am Freitag öffnet das Bad bereits um 7 Uhr.