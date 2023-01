Neuburg

Der Ruf nach Windrädern auf dem Hainberg ist nicht verstummt

Plus Die Kreishandwerkerschaft fordert die Unterstützung aller politisch relevanten und verantwortlichen Stellen für Windkraft auf dem Hainberg. Sie haben prominente Fürsprecher.

Von Manfred Rinke

Die Kreishandwerkerschaft als Dachorganisation des mittelständischen Handwerks in Neuburg-Schrobenhausen sieht die Notwendigkeit der Errichtung von Windrädern auf dem Hainberg in Neuburg als "absolut erforderlich" an. Das teilt Hans Mayr in einem Schreiben an die Neuburger Rundschau mit. Doch nicht nur sie will, dass sich Windräder dort drehen. Unter anderem auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich und das Studienseminar als Grundstücksbesitzer und Investor für die bis zu fünf Windräder stehen an der Seite des Kreishandwerksmeisters. Wie berichtet, haben Bundeswehr und Luftamt Südbayern Ende vergangenen Jahres auch den zweiten Anlauf für dieses Projekt abgelehnt.

