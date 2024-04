Neuburg

vor 55 Min.

Die Bauphase für das Familienzentrum im Schwalbanger beginnt

Plus Nach jahrelangen Planungen beginnt der Bau des Familienzentrums im Schwalbanger. Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer spricht von einem Projekt mit Signalwirkung.

Von Anna Hecker

Was lange währt, wird endlich gut. So könnte das Motto beim geplanten Familienzentrum im Schwalbanger lauten. Ein Familienzentrum war an dieser Stelle bereits vor sage und schreibe zehn Jahren das erste Mal auf den Tisch gebracht worden. Seitdem hat sich viel getan. Das Gebäude wurde geplant, ein Konzept für die Nutzung entworfen, mit zahlreichen Beteiligten gesprochen - und nun endlich fiel der symbolische Spatenstich, mit dem die Bauphase des neuen Zentrums ganz offiziell startet. Nachdem sich bis zum jetzigen Start alles in die Länge gezogen hat, soll es mit der Fertigstellung zügig vorangehen.

Man sieht allen Beteiligten die Erleichterung in die Gesichter geschrieben, als sie vor der ausgehobenen Grube an der Schwalbanger-Wiese stehen. Ein großer Bagger ist emsig am Werk, ein kleinerer steht für den Einsatz bereit. Große Bauzäune lassen ahnen, dass hinter ihnen ein großer Plan in die Tat umgesetzt wird. Ganz symbolisch ist an diesem Tag das Wetter. Gerade ziehen große dunkle Wolken in den Hintergrund und ein blauer Himmel mit Sonnenschein schiebt sich direkt über die Wiese. Als wäre es ein Zeichen, dass nach diesem Spatenstich nun alles gut wird.

