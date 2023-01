Die Berlin Comedian Harmonists im Stadttheater – ein pures Vergnügen

Plus Die Berlin Comedian Harmonists rocken auf elegante Weise das Neuburger Stadttheater. Altbekannte Lieder hören die Zuhörer dabei auf ganz neue Weise.

So voll war das Neuburger Stadttheater lange nicht mehr, selbst der hinterste Stehplatz im zweiten Rang war noch vergeben. Dass man von dort aus kaum auf die Bühne sehen kann – egal. Hören war diesmal viel wichtiger. Und mehr als lohnend. Denn die sechs Herren im feinsten Zwirn namens Berlin Comedian Harmonists rockten das Theater auf denkbar elegante Weise. Sie bewiesen (fast) mit jeder Nummer, dass sie die „legitimen Erben“ der berühmten Comedian Harmonists vergangener Zeiten sind.