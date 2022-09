BMW spendet zweisprachige Kinderbücher an BRK-Einrichtungen

Mit ihrem Kooperationsprojekt fördern BMW und BRK kulturellen und sprachlichen Austausch. Auch Neuburger Kitas und Mittagsbetreuungen werden versorgt.

Es ist ein ganzer Schwung zweisprachiger Bücher, den die BRK–Kita Entdeckerwelt in der Breslauer Straße gespendet bekommen hat. Die Kinder nehmen die Bücher sofort an – neugierig blättern sie durch die Seiten.

Im ganzen Freistaat stattet das Bayerische Rote Kreuz (BRK) seine mehr als 300 Einrichtungen – darunter Kindergärten, Krippen und Betreuungseinrichtungen für Schulkinder – derzeit mit Bücherboxen aus. Insgesamt sind es 3060 Bücher, die verteilt werden, möglich dank einer Spende der BMW Group in Höhe von 100.000 Euro.

Es handelt sich um eine von vielen Maßnahmen im Rahmen der inländischen Ukraine-Hilfe des BRK, so heißt es in einer Pressemitteilung. Doch es sind nicht nur deutsch-ukrainische Bücher, die an die Einrichtungen gehen. Französisch, Arabisch, Farsi, Griechisch, Türkisch – die Sprachauswahl ist groß. BRK-Pressesprecher Sohrab Taheri-Sohi klärt auf: Der Krieg in der Ukraine sei zwar der Aufhänger für das Projekt gewesen. Jedoch sei dem BRK wichtig, nicht nur auf aktuelle Krisen zu schauen, sondern immer global zu denken.

In Betreuungseinrichtungen für Kinder allen Alters treffen verschiedenste Herkünfte aufeinander – dafür ist die Entdeckerkiste im Ostend ein Musterbeispiel. Laut Kitaleiter Andreas Fischer kämen hier etwa Kinder aus Russland, Polen und Deutschland zusammen. Sie spiegeln die Nationalitäten der Menschen wider, die in dem multikulturellen Stadtteil leben.

So sehen die zweisprachigen Bücherboxen aus, die jetzt an BRK-Kitas in ganz Bayern verteilt werden Foto: Laura Gastl

Milena Pighi, die innerhalb der BMW Group verantwortlich für das bürgerschaftliche Engagement ist, ist die Integration schon im Kindesalter ein wichtiges Anliegen. Sie selbst stammt aus Italien und weiß, was es bedeutet, eine neue Sprache zu lernen und wie diese eine Hilfe dafür ist, sich in einem neuen Kulturkreis einzufinden. Doch nicht nur Kita-Kinder profitieren von dem Kooperationsprojekt des BRK mit BMW.

Auch die mehr als 60 Horte, Mittagsbetreuungen und anderen Einrichtungen für Schulkinder erhalten altersgerechte Bücher und Hefte in je zwei Sprachen. Darüber informiert Bettina Stuffer, Leiterin für soziale Arbeit und Innovation in der BRK-Landesgeschäftsstelle.

Auch in Neuburg werden BRK-Kitas und -Mittagsbetreuungen mit zweisprachigen Büchern versorgt

Neben der Entdeckerwelt können sich in Neuburg auch die anderen BRK-Kitas – Marstall, Forscherkiste und Sternenhaus – und -Mittagsbetreuungen über die vielfältigen Bücherboxen freuen.