Die Maschinenringe haben einen Masterplan gegen Hunger in der Welt

Plus Den Hunger in der Welt zu beenden, ist die Vision der Arbeit der Maschinenringe in Afrika. Echten Rückenwind bekommt das Erfolgskonzept jetzt durch Millionen der Bayerischen Staatsregierung.

Von Barbara Wild

Den Hunger in der Welt zu besiegen, kein geringeres Ziel hat sich Erwin Ballis gesteckt. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Maschinenringe ist nicht nur fest davon überzeugt, dass dieses Ziel erreichbar ist, sondern glaubt auch den Weg zu diesem Ziel zu kennen. Deshalb hat er 2016 die Maschinenring-Stiftung gegründet. Das Konzept deren Entwicklungsarbeit in Afrika ist extrem erfolgreich. Jetzt steht der nächste Schritt an: Mit vier Millionen Euro an Fördergeldern des Freistaates Bayern können Ballis und sein Team noch mehr Landwirten in Afrika zeigen, wie sie sich selbst ernähren und effizient produzieren.

Wenn Ballis und Lena-Maria Ruß, Leiterin der Entwicklungszusammenarbeit bei den Maschinenringen, von Afrika und ihren Projekten dort erzählen, dann strahlen sie. Den Leitgedanken der Maschinenringe, dass jeder Landwirt in gleichem Maße von technischen Möglichkeiten profitieren soll, haben sie 2016 in den Senegal getragen. Mittlerweile wurden dort 111 Maschinenringe mit 23.000 Mitgliedern gegründet, die eine Fläche von 16.000 Hektar bewirtschaften. "Die Vereinigungen werden von Senegalesen geführt und sie gehören den dortigen Landwirten", erklärt Ballis. Das, was die Arbeit der Stiftung ausmacht, ist wie eine Art Anschubfinanzierung und Hilfestellung. "Dafür sorgen, dass es am Ende funktioniert, müssen die Menschen vor Ort."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

