Der Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz ist eröffnet

Der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz in Neuburg ist eröffnet. Zum Startschuss kamen etliche Besucher und verfolgten bei Schneefall und einem ersten Glühwein den Beginn des bliebten Treibens.

Der 39. Weihnachtsmarkt in Neuburg ist eröffnet. Bei Schneefall und winterlichen Temperaturen hatten sich doch zahlreiche Besucher am Donnerstagabend auf dem Schrannenplatz versammelt, um den Startschuss des Weihnachtsmarktes zu erleben. Der Duft von Steaksemmeln und Glühwein hing in der Luft, als Oberbürgermeister Bernhard Gmehling mit dem Schlag auf den Buzzer die Lichter des Marktes anknipste.

33 Bilder Bilder von der Eröffnung des Neuburger Weihnachtmarktes Foto: Barbara Wild

Das Christkind trat im Licht des Scheinwerfers auf den Balkon und sendete vor allem an die zahlreichen Kinder eine herzliche Einladung, die Weihnachtszeit zu genießen. Bis zum 23. Dezember wartet auf die Besucher nicht nur der Budenzauber und das bunte Programm auf der Bühne, sondern auch die beliebte Eisarena, die bereits bei der Eröffnung fleißig befahren wurde. Die Neuburger Weihnacht ist ein Gemeinschaftswerk vieler Beteiligten, die jedes Jahr für vier Wochen den Advent in Neuburg zum Erlebnis machen.