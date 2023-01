Die Neuburger Wies'n braucht kein Festzelt mehr

Plus Der Stadtrat vergibt die Bewirtung auf dem Volksfest für fünf Jahre an Christoph Gräbner und die Juliusbrauerei. Wird es künftig Selbstbedienung geben? Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gefallen die Neuerungen überhaupt nicht.

In Neuburg soll es heuer wieder ein großes Volksfest geben – mit Bier der Juliusbrauerei und Festwirt Christoph Gräbner. In den Betreiber der „Elisenlounge“ setzt der Stadtrat ein derart großes Vertrauen, dass er ihm gleich einen Fünf-Jahres-Vertrag anbietet.