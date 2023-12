Neuburg

18:10 Uhr

Die Stadt Neuburg hat jetzt ein Josy-Meidinger-Haus

Plus Der Kunstschatz von Josy Meidinger kam über aufregende Umwege nach Neuburg. Das Biohistoricum heißt jetzt Meidinger-Haus. Zum Christkindlmarkt öffnet die Ausstellung „Stille Nacht“.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Die Stadt Neuburg öffnet wieder ihren Meidinger-Kunstschatz. Passend zur Advents- und Winterzeit läuft an den beiden kommenden Wochenenden die Ausstellung „Stille Nacht“. Das Besondere daran ist, dass neben Scherenschnitten von Josefine Meidinger (1899-1971) auch ein Blick in ihr originales Wohn- und Arbeitszimmer möglich ist.

Das frühere Biohistoricum (gegenüber der Aussicht) wird also zum Meidinger-Haus. Am Sonntag war die offizielle Umbenennung. Für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling steht fest, „dass das neue Museum ein Höhepunkt wird“. Es öffnet nicht dauerhaft. Aber das Kulturamt plant regelmäßig Themenausstellungen und die Stadtführer integrieren es in ihre Führungen.

