Die Theatergruppe Mimenfeld bereitet sich auf einen waschechten Krimi vor

Im Neuburger Rödenhof wird es bald mörderisch spannend. Denn die Theatergruppe Mimenfeld bringt "Die Mausefalle" von Agatha Christie auf die Bühne.

Das am längsten gespielte Stück der Welt kommt nach Neuburg! Die Theatergruppe Mimenfeld zeigt im Rödenhof den Kriminal-Klassiker von Agatha Christie "Die Mausefalle".

London in den 50er-Jahren: Molly und Giles Ralston sind aufgeregt - das junge Ehepaar eröffnet die erste eigene Pension. Die nach und nach eintrudelnden Gäste sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen: der junge, etwas sonderbare Architekturstudent Christopher Wren, die strenge und altjüngferliche Mrs. Boyle, die distanzierte Miss Casewell und der pensionierte Offizier Major Metcalf. Der undurchschaubare Mr. Paravicini überschlägt sich in der Nacht mit seinem Auto in einer Schneewehe und findet ebenfalls in der Pension Unterschlupf. Das Wetter verschlechtert sich weiter, bald sind die Straßen nicht mehr befahrbar und das Haus ist völlig von der Außenwelt abgeschnitten, als im Radio von einem Mord in London berichtet wird.

Unerwartet trifft ein Sergeant ein, um zu ermitteln. Und plötzlich gibt es auch in der Pension eine Leiche. Schnell ist klar: Der Mörder muss einer von ihnen sein. Jeder verdächtigt jeden. Nichts ist, wie es scheint. Und noch mehr Menschen sollen sterben.

Die Neuburger Theatergruppe Mimenfeld zeigt "Die Mausefalle"

"Die Mausefalle" ist das Rekordstück schlechthin: Agatha Christies Dauerbrenner läuft seit über 70 Jahren im Londoner Westend und ist damit das am längsten in Serie gespielte Theaterstück der Welt. Der Krimi wurde bisher in 44 Ländern gezeigt und in 24 Sprachen übersetzt. Agatha Christie beherrschte das Krimigenre wie keine andere. Ihr Rezept: eine geschickte Dramaturgie, die bis zum Ende spannend bleibt und einige Überraschungen bereithält, eine gute Portion englischen Humors, geschliffene Dialoge, skurrile Charaktere und nicht zuletzt das ständige Miträtseln des Publikums.

Nach "Biedermann und die Brandstifter" im Jahr 2007 nimmt sich das Neuburger Mimenfeld erstmals wieder einen Klassiker vor. Bisher feierte man hauptsächlich mit zeitgenössischen Stücken große Erfolge, aber hier zeigen die Darsteller einmal mehr, dass auch ein großes Krimi-Gen in ihnen steckt.

Die Aufführungen sind am 11., 12., 13., 18., 19., und 20. April geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass bereits am 19 Uhr. Die Tickets bei freier Platzwahl kosten 19 Euro. Karten gibt es im Bücherturm, bei Elfi Strassburg unter 0176 24280183 oder unter www.mimenfeld-neuburg.de im Internet. (AZ)