Die Vision der Freien Wähler für Zukunft des Neuburger Einzelhandels

Plus Der lokale Einzelhandel tut sich schwer gegen den Online-Handel. Wie sich Geschäfte in Neuburg gegen die starke digitale Konkurrenz behaupten könnten.

Von Reinhard Köchl

Bewegt sich Neuburg und wenn ja, wohin? Diese Frage treibt in schöner Regelmäßigkeit Kommunalpolitiker, Gewerbetreibende sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt um. Nachdem die „Neuburger Zukunftswerkstatt“ in den vergangenen Wochen mit ersten Erkenntnissen und Vorschlägen an die Öffentlichkeit trat, luden jetzt die Freien Wähler zu einer Gesprächsrunde ins Gasthaus Pfafflinger, um die „Vision Neuburg“ mit einer neuen Facette zu bereichern.

Konkret geht es dabei um die so genannte letzte Meile, also den finalen Weg vom Geschäft zum Kunden. Damit wird ein eigenes Logistiksystem für die Anlieferung von Waren und Paketen im und um das Stadtgebiet beschrieben, das nachhaltig und emissionsfrei erfolgt. Ziel sei es, mit modernen Fahrzeugen und intelligenten Konzepten zu beweisen, dass der Einzelhandel seine lokalen Kunden schneller und ressourcenschonender beliefern kann als die Online-Riesen, umschrieb Felix Dossmann, Geschäftsführer des Logistikunternehmens Grünfuchs, in einer Videoschalte sein Firmenkonzept. „Intelligenter, regionaler Konsum muss nicht mit Komforteinbußen einhergehen“, sagte Dossmann, der wie Florian Herold, der Vorsitzende der Freien Wähler, aus Göttingen stammt, und dort das Grünfuchs-Konzept seit einigen Jahren erfolgreich installiert hat. Noch in diesem Jahr werde es eine Vertretung in Münster geben, bis 2027 wolle die Firma in 40 weiteren deutschen Städten präsent sein. „Eigentlich wäre das ja auch für Neuburg eine interessante Alternative“, fand Herold. Damit könne man ein deutliches Signal gegen die Dominanz des Internet-Handels setzten und der alarmierenden Entwicklung bei den Leerständen entgegenwirken.

