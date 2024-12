Diese Bäckereien haben in Neuburg über Weihnachten und Silvester geöffnet

Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Neujahr gehören frische Semmeln, Brot und Brezen für viele auf den Frühstückstisch. Doch an diesen Tagen sollte man, bevor man sich auf den Weg zur Bäckerei macht , einen Blick auf die Öffnungszeiten werfen, um nicht vor verschlossener Tür zu stehen. Damit das nicht passiert, finden Sie hier eine Übersicht, wann die Bäckereien in Neuburg geöffnet haben.

Bäckerei und Kaffeehaus Göbel

Die Bäckerei hat an Heiligabend, 24. Dezember, von 6 bis 13 Uhr geöffnet, sowie an Silvester, dem 31. Dezember, von ebenfalls 6 bis 13 Uhr. Die Bäckerei bleibt an sonstigen Feiertagen geschlossen.

Bäckerei Kaltenstadler

Die Bäckerei hat an Heiligabend, dem 24. Dezember, von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet, als auch an Silvester, dem 31. Dezember, von ebenfalls 5.30 Uhr bis 13 Uhr. Die Bäckerei bleibt an sonstigen Feiertagen geschlossen.

Backhaus Hackner

Das Backhaus Hackner hat an beiden Standorten in Neuburg an Heiligabend, dem 24. Dezember, von 6 bis 13 Uhr geöffnet, sowie an Silvester, dem 31. Dezember, von ebenfalls 6 bis 13 Uhr. Die Bäckereien bleiben an sonstigen Feiertagen geschlossen.

Bäckerei Heckl

Die Bäckereien Heckl haben an beiden Standorten in Neuburg an Heiligabend und Silvester geöffnet. Die Filiale an der Ingolstädter Straße an Heiligabend, dem 24. Dezember, von 6 bis 12 Uhr und an Silvester, dem 31. Dezember, von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Die Filiale am Südpark hat an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr geöffnet, sowie an Silvester von 8 bis 13 Uhr. Die Bäckereien bleiben an sonstigen Feiertagen geschlossen.

Landbäckerei Ihle

Beide Standorte der Landbäckerei Ihle haben an Heiligabend und Silvester geöffnet. An Heiligabend, dem 24. Dezember, von 7 bis 14 Uhr und an Silvester, dem 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr. Die Bäckereien bleiben an sonstigen Feiertagen, angepasst an die Öffnungszeiten der dazugehörigen Supermärkte, geschlossen.

Bäckerei Schlegl

Die Filialen der Bäckerei Schlegl haben an Heiligabend, dem 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, geöffnet. Die Öffnungszeiten am Morgen bleiben gleich und alle drei Filialen in Neuburg schließen um 13 Uhr. Die Bäckereien bleiben an sonstigen Feiertagen geschlossen.