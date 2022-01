Diese Menschen aus Neuburg sind 2021 verstorben

Plus Im Jahr 2021 sind bekannte Persönlichkeiten aus Neuburg verstorben. Einige Abschiede waren besonders bewegend. Ein Rückblick.

Wie schnell Eindrücke eines laufenden Jahres aus dem Gedächtnis verschwinden, wird einem oft erst bewusst, wenn zum Ende hin die Rückblicke auf die wichtigsten Ereignisse zu sehen oder zu lesen sind. Dazu zählen auch die Menschen, von denen man für immer Abschied nehmen musste. Jeder von ihnen hinterlässt eine Lücke. An einige Verstorbene des Jahres 2021 wollen wir an dieser Stelle erinnern.