Diesmal bei unserem Kinderrätsel gesucht: Ottheinrich!

Er war sehr dick, er war sehr reich und er hat zwei Schlösser in Neuburg bauen lassen. Das ist wohl den meisten Neuburgern über den ehemaligen Pfalzgrafen Ottheinrich bekannt. Er war der Schlossherr, der die Stadt mit Abstand am meisten geprägt hat und dessen Geschichte bis heute weitererzählt wird. Nicht umsonst nennt man Neuburg bis heute noch manchmal „Ottheinrichstadt“. Denn für die damalige Zeit war Ottheinrich ein Revolutionär, der modernes Gedankengut mit sich brachte.

Bei unserem Kinderrätsel haben Kerstin und Sepp verraten, was sie alles über Ottheinrich wissen, doch es gibt noch so vieles mehr, was den Neuburger Pfalzgraf ausmacht.

Icon Vergrößern Auf dem Wandteppich im Schlossmuseum Neuburg ist die Abfahrt aus Jaffa nach Ottheinrichs Pilgerfahrt ins Heilige Land zu sehen. Foto: Schlossmuseum Icon Schließen Schließen Auf dem Wandteppich im Schlossmuseum Neuburg ist die Abfahrt aus Jaffa nach Ottheinrichs Pilgerfahrt ins Heilige Land zu sehen. Foto: Schlossmuseum

Ottheinrich wurde im Jahr 1502 geboren. Er war ein Enkel von Georg dem Reichen und erbte von ihm schließlich die Pfalz Neuburg. Dort gab es bereits ein kleineres Schloss, in das Ottheinrich einziehen sollte. Doch das war dem jungen Pfalzgrafen nicht genug, er träumte von einer größeren Residenz. Also ließ er das Schloss immer weiter ausbauen, bis es die Züge annahm, die man auch heute noch bewundern kann. Bis Ottheinrich 1559 gestorben ist, ließ er sogar noch ein zweites Schloss bauen, nämlich das Grünauer Jagdschloss. Es war ein Liebesgeschenk an seine Frau Susanna, der er damit eine Freude machen wollte. Susanna und Ottheinrich hatten übrigens keine Kinder, an die sie ihr Vermögen vererben konnten.

Icon Vergrößern So könnte Neuburg um 1536/37 ausgesehen haben. Die Stadtansicht stammt aus den Reisebildern Ottheinrichs und kommt dem Städtebild wohl am nächsten. Foto: Universitätsbibliothek Würzburg Icon Schließen Schließen So könnte Neuburg um 1536/37 ausgesehen haben. Die Stadtansicht stammt aus den Reisebildern Ottheinrichs und kommt dem Städtebild wohl am nächsten. Foto: Universitätsbibliothek Würzburg

Ottheinrich war ein wissbegieriger Mann. Er reiste viel, pflegte unter anderem Freundschaften zu den Medici, einer reichen und einflussreichen Adelsfamilie in Italien. Von dort ließ sich Ottheinrich manchmal auch exotische Geschenke schicken. Auch heute noch hat das Schloss einen Hauch des Exotischen, denn im Ostflügel befindet sich eine Grotte, die kunstvoll mit Muscheln verziert ist. Diese Grotte kann bei Führungen besichtigt werden.

Icon Vergrößern Das Bild zeigt die Ottheinrich-Bibel, Heilung des Taubstummen und Speisung der Viertausend, Markusmaler, um 1430. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung Icon Schließen Schließen Das Bild zeigt die Ottheinrich-Bibel, Heilung des Taubstummen und Speisung der Viertausend, Markusmaler, um 1430. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Ein besonders altes Buch wird heute dem Neuburger Pfalzgrafen zugeordnet: die sogenannte Ottheinrichbibel. Eigentlich ist die Bibel schon um 1430 entstanden, als Ottheinrich noch gar nicht gelebt hat. Später war Ottheinrich der Besitzer der noch unfertigen Bibel und ließ einen Großteil der Bilder anfertigen. Daher wurde die Bibel später auch nach ihm benannt.

Generell hat Ottheinrich eine große Liebe für die schönen Dinge im Leben gehabt. Er hat viel gegessen und ist dadurch sehr dick geworden. Eine Strickjacke von ihm, die noch heute im Museum im Neuburger Schloss ausgestellt ist, zeigt, welchen enormen Körperumfang der Pfalzgraf hatte. Daher brauchte er auch eine besonders große Badewanne. Auch die ist heute noch im Schloss zu sehen. Weil Ottheinrich so viel Geld ausgegeben hat, hatte er sehr viele Schulden, die er zu Lebzeiten nicht mehr zurückzahlen konnte.

Dass der Neuburger Pfalzgraf auch heute noch so bekannt ist, liegt unter anderem am Neuburger Schloßfest und dem Steckenreitertanz. Denn dieser dreht sich um den jungen Ottheinrich und seinen Bruder Philipp, die erst im Streit um das Herz einer Dame sind und sich schließlich wieder versöhnen.