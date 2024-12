„Digitale Schule“: Neuburger Maria-Ward-Schule erhält zwei Auszeichnungen

Die Maria-Ward-Realschule Neuburg ist vor Kurzem in München mit den beiden Sigeln „Mint-freundliche Schule“ und „Digitale Schule“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung nahm unter anderem Fabian Mehring, der Staatsminister für Digitales, vor. Von insgesamt 375 Realschulen in Bayern erhielten 50 Schulen den Titel “Digitale Schule” und 86 Schulen den Titel “MINT-freundliche Schule”. Die Auszeichnungen sind drei Jahre gültig. Schulleiterin Petra Schiele freut sich gemeinsam mit Marion Baierl und Michaela Seitle über die Auszeichnungen. Eine „Mint-freundliche Schule“ ist die Realschule schon seit 2018, den Titel der „digitalen Schule“ hat sie sich zum ersten Mal erobert, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

MWS Neuburg ist „Mint-freundliche Schule“ und „digitale Schule“

In den letzten Jahren haben Schulen sich stärker für die Chancen der digitalen Bildung geöffnet. Sie wollen sich entwickeln und die eigene digitale Veränderung vorantreiben. Um Schulen zu motivieren, ihr digitales Profil weiter zu schärfen und informatische Inhalte verstärkt in den Unterricht zu bringen, hat die Nationale Initiative »MINT Zukunft schaffen!« die Auszeichnung „Digitale Schule“ ins Leben gerufen. Mit dem Signet soll das Engagement der Schulleitungen und Lehrkräfte gewürdigt und bestärkt werden, die sich für eine zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt stark machen, heißt es.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) haben für die Schulentwicklung an Bedeutung gewonnen. Die ausgezeichneten »MINT-freundlichen Schulen« zeigen, dass sie mit ihrem schulischen Konzept in der Lage sind, Ad-Hoc-Maßnahmen – z. B. zur Digitalisierung – didaktisch und pädagogisch durchdacht in den Schulalltag einzubinden. Die »MINT-freundlichen Schulen« werden für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Unternehmen sowie die Öffentlichkeit durch die Ehrung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch besonders unterstützt. Bundesweite Partner der Nationalen Initiative »MINT Zukunft schaffen!« zeichnen diejenigen Schulen aus, die bewusst MINT-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen laut Mitteilung einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. (AZ)