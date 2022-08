Neuburg

17:50 Uhr

Diskussionen: Neue Ampel sorgt für Staus und Beschwerden "im Minutentakt"

Mit der neuen Ampelschaltung staute sich auch am Freitagvormittag der Verkehr in der Ingolstädter Straße weit zurück.

Plus Die neue Ampelschaltung in der Ingolstädter Straße in Neuburg führt zu Staus und Beschwerden. Das lässt die Diskussionen um die Monheimer Kreuzung neu entfachen.

Von Andreas Zidar

Endlich ist die Ingolstädter Straße wieder frei! Die Freude über diese Nachricht war unter Verkehrsteilnehmenden am Donnerstag groß – währte gerade unter Autofahrern jedoch nur kurz. Denn die Wiedereröffnung nach monatelanger Sanierung bedeutete auch eine neue Ampelschaltung an der viel diskutierten Kreuzung zur Monheimer Straße. Dort haben Radler und Fußgänger nun, auf Beschluss des Verkehrsausschusses, eine eigene Grünphase. Bereits am Donnerstagnachmittag stockte der Verkehr in Richtung Innenstadt gewaltig. Die Diskussionen um eine Lösung für die „berühmteste Kreuzung Neuburgs“, wie es Oberbürgermeister Bernhard Gmehling einmal formulierte, werden neu entfacht.

