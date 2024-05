Doppelter Genuss: Im Hotel Acker finden Hüte und ein 4-Gänge-Menü zusammen

Plus Zwei kommende Veranstaltungen im Hotel Acker der Neuburger Maschinenringe drehen sich um das Thema Hüte. Darunter ist auch ein besonderes Exemplar von Ute Patel-Missfeldt.

Schon seit vielen Jahren gilt Neuburg dank des Engagements von Ute Patel-Missfeldt, der Schöpferin von "Mut zum Hut", als ein echtes Hutmekka für alle Modisten. Nun plant Isabel Patel zusammen mit den Neuburger Maschinenringen zwei Veranstaltungen, die - ganz unabhängig von "Mut zum Hut" - ein echter Gaumenschmaus für Liebhaber der Kopfbedeckungen sein dürften. Denn erneut dreht sich alles um besondere Hüte - diesmal kombiniert mit einer kulinarischen Besonderheit.

Die Idee hinter den beiden Events stammt allerdings von einem anderen kreativen Kopf. Arne Meerkamp van Embden, Projektmanager bei den Maschinenringen, organisierte bereits im vergangenen Jahr diverse kulturübergreifende Veranstaltungen. Als er gehört habe, dass die Hutschau "Mut zum Hut" nach einem zweijährigen Aufenthalt in Ingolstadt wieder nach Neuburg zurückgekehrt sei, sei ihm die Idee gekommen, auch im Acker Hotel Veranstaltungen mit dem Thema Hüte zu kombinieren.