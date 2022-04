Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Neuburg

Ein 24-jähriger Autofahrer ist auf der Kreisstraße zwischen Zell und Heinrichsheim mit einem 47-jährigen Autofahrer zusammengestoßen. Der Schaden beträgt 25.000 Euro.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Neuburg fuhr am Freitag gegen 12 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße ND 13 (Alarmstraße) von Zell in Richtung Heinrichsheim. Ein 47-Jähriger aus Hohenwart fuhr mit seinem Audi in die entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer des VW bog nach links in Richtung Zubringer zur Bundesstraße 16 ab und übersah dabei das entgegenkommende Auto. Wie die Polizei berichtet, stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen.

Polizei Neuburg meldet: Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt

Die zwei beteiligten Fahrzeugführer und der Beifahrer im VW wurden mit leichten Prellungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Den Fahrer des VW erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (nr)