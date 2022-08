Ein Krankenwagen muss kommen: Streit in der Donauwörther Straße eskaliert

Nach einem Streit in Neuburg musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Donauwörther Straße in Neuburg ist am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Streit eskaliert. Das teilte die Polizei mit. Im Laufe eines Streits schlug ein 25-jähriger Mann einem 23-jährigen Mann mit einer Eisenstange auf den linken Oberarm. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Fraktur und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Neuburg gebracht.

Beide Beteiligten stammen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet. (AZ)