Ein Traum von "Hubsi" und ein feuriges Höllenfahrtskommando

Plus Beim Starkbierfest der Freien Wähler wird bei Singspiel und am Rednerpult so manche treffende Spitze gesetzt. FW-Chef Hubert Aiwanger fühlt sich pudelwohl und singt mit.

Von Reinhard Köchl

Also doch kein Kaff? Die etwas despektierliche Behauptung, die in der Vergangenheit immer wieder zum „Derblecken“ der eigenen Stadt hergenommen wurde, ist zumindest in den zurückliegenden Tagen eindrucksvoll infrage gestellt worden. Innerhalb einer Woche besuchte die Spitze der bayerischen Staatsregierung Neuburg; am Montag Ministerpräsident Markus Söder das Geschwader in Zell und am Samstag dessen Stellvertreter und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger das Starkbierfest seiner Freien Wähler (FW) im Kolpinghaus. Es muss also tatsächlich was dran sein an Neuburg.

Hubert Aiwanger sprach beim Starkbierfest in Neuburg nach dem "Prinzip-Aiwanger"

Das fand offensichtlich auch Aiwanger, der sich bei der restlos ausverkauften Traditionsveranstaltung (Neuburgs FW-Chef Florian Herold: „Wir hätten 800 Karten verkaufen können“) pudelwohl fühlte, entgegen allen Erwartungen von der ersten bis zur letzten Minute kurz nach 23 Uhr blieb, wie üblich keinen Selfie-Wunsch ausschlug und immer wieder für persönliche Gespräche von Tisch zu Tisch wanderte.

