Einbrecher in Neuburg verurteilt: Verhaftung "ein Segen für die Region"

Plus Das Schöffengericht Neuburg verhängt vier Jahre Haft gegen einen 29-jährigen Einbrecher. „Ihre Verhaftung ist ein Segen für die Region“, betonte der Richter.

Zu vier Jahren Haft hat das Schöffengericht Neuburg einen 29-jährigen Schrobenhausener verurteilt. Er hatte zweimal Autos gestohlen, reihenweise Kennzeichen, Tankstellen betrogen und Polizeibeamte beleidigt. Vier Jahre sind die Höchststrafe, die ein Schöffengericht verhängen kann.

Der Angeklagte hatte unter anderem von einem Firmengelände in Schrobenhausen-Mühlried ein Auto entwendet und damit kurz vor Wolnzach einen Unfall verursacht. Der Wagen brannte aus, der Fahrer konnte sich retten. Bei der nächtlichen Spritztour war er mit 2,4 Promille Alkohol, ohne Führerschein, Zulassung und Versicherung unterwegs gewesen.