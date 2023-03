Ensemble del Arte: Geige und Cello im brillanten Zusammenspiel

Plus Der international gefragte Künstler und Solo-Cellist des BR-Sinfonieorchesters, Giorgi Kharadze, und der Konzertmeister Irakli Tsadai beeindrucken beim Ensemble del Arte.

Giorgi Kharadze zählt zu den herausragenden Cellisten unserer Zeit und war nach langer Zeit wieder einmal beim Ensemble del Arte zu Gast, um mit Werken aus der Feder von Luigi Boccherini, Cello-Konzert Nr. 6, D-Dur und dem Konzert für Violine, Cello und Kammerorchester zu beeindrucken. Beide Werke sind überaus klangreich und auch tonal vielseitig angelegt.