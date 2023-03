Erstes Konzept: Mobile Bäume für Neuburger Volksfestplatz im Gespräch

Plus Der Neuburger Volksfestplatz soll attraktiver gestaltet werden. Ein erstes Konzept zeigt viele Chancen, - aber auch einige Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Ein alter Basketballplatz, wackelige Fußballtore und auch der Spielplatz hat schon bessere Tage gesehen: Der Neuburger Volksfestplatz im Ostend bietet bei der Gestaltung viel Platz nach oben. Eine Sanierung ist auch bereits fest ins Auge gefasst. Bei einer Bürgerbefragung im Juni des vergangenen Jahres durften die Neuburgerinnen und Neuburger Wünsche äußern, daraus wurde nun ein erstes Konzept entwickelt, wie man den Platz aufhübschen könnte - und trotzdem dem Volksfest keinen Strich durch die Rechnung macht.

Denn auch wenn sich alle Beteiligten einig sind, dass sich am Volksfestplatz, am "Paffi", etwas tun soll, will man die Durchführung des Volksfestes und anderer Feste nicht behindern. Die Buden und Fahrgeschäfte brauchen schließlich fast den ganzen Platz, wenn das Volksfest stattfindet. So gilt es, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Wie ein solches Konzept aussehen könnte, stellte Landschaftsarchitekt David Riek in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vor.

Zum einen soll der Eingangsbereich zwischen Bürgerhaus und Ostendturnhalle verschönert werden. Dazu sind weitere Bäume, eine Blumenwiese oder auch ein Trinkwasserbrunnen im Gespräch. Eine besondere Attraktion an dieser Stelle wäre ein sogenannter Mikado-Wald, der nicht nur als Sportgerät für Kinder dient, sondern auch in farblicher Gestaltung ein optisch ansprechendes Element wäre.

Im Zentrum des Platzes sollen Sportmöglichkeiten und Ruheplätze vereint werden. Vorgesehen wäre die Sanierung des vorhandenen Bolzplatzes und die Neugestaltung des Basketballfeldes. "Mit Farbe und neuen Markierungen könnte dieser wesentlich ansprechender werden", meinte Riek. Außerdem müsste der marode Asphaltbelag saniert werden, da der Platz nur noch schwer bespielbar ist. Ein weiteres Angebot wäre ein mobiler Skatepark mit Elementen, die während des Volksfestes oder anderer Veranstaltungen leicht vom Platz wegtransportiert werden könnten. Mit bunten Markierungen auf dem Boden könnten zudem Rennstrecken oder Spiele für Kinder angebracht werden.

Erstes Konzept für Sanierung des Volksfestplatzes erarbeitet

Während die Stadträte sich bei diesen Vorschlägen mehrheitlich begeistert zeigten, sorgten andere Vorschläge für Diskussionen. Darunter die Idee, am Eingangsbereich eine öffentliche Toilette zu errichten oder bei der bestehenden Toilette im Erdgeschoss des Bürgerhauses die Öffnungszeiten zu erweitern. Dem blickte das Gremium skeptisch entgegen, da dies einen deutlichen Personalaufwand bedeuten würde. Eine neue Toilettenanlage zu bauen, vor allem wenn diese vandalismussicher sein solle, wäre dagegen sehr kostenintensiv.

Die größten Bedenken äußerten die Stadträte dann aber, als es um das Thema Bepflanzung ging. Da Bäume wegen des Volksfestes nur am Rand gepflanzt werden könnten, schlug Riek das Aufstellen von mobilen Bäumen vor. Diese würden ähnlich wie beim Schrannenplatz in große Gefäße gepflanzt werden, die beim Volksfest mit dem Gabelstapler weggebracht werden könnten.

Der Spielplatz am Neuburger Volksfestplatz ist bereits in die Jahre gekommen und soll verbessert werden. Foto: Anna Hecker

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling stand dem Vorhaben kritisch gegenüber: "Das ist vollkommen überzogen, da würden enorme Kosten für die mobilen Bäume auf uns zukommen." Dem stimmten auch zahlreiche Gremiumsmitglieder zu. Manfred Enzersberger ( CSU) merkte außerdem an, dass die Pflege solcher Bäume sehr intensiv sei und die Stadtgärtnerei bereits jetzt an der Belastungsgrenze. Gmehling regte daher an, zunächst die Folgekosten zu berechnen, bevor man sich weiter zu dem Konzept äußern könne.

Mobile Bäume am Neuburger Volksfestplatz sorgen für Diskussion

Ebenfalls wegen der noch kaum abzuschätzenden Kosten für das Gesamtkonzept zeigte sich Gabriele Kaps (CSU) skeptisch, ob man die ausgearbeiteten Entwürfe bereits der Öffentlichkeit vorstellen solle. Geplant war dies am 13. Mai, passend zum Tag der Städtebauförderung. "Ich hätte Bauchschmerzen, solche Begierden bei den Bürgern zu wecken", so Kaps. Man solle zuvor erst ein Gefühl dafür bekommen, wie realistisch die Umsetzung der Ideen überhaupt sei und an welcher Stelle man Abstriche machen müsse.

Ohne Gegenstimme entschied sich das Gremium dafür, das Konzept zu billigen und eine Kostenberechnung zu beauftragen. Außerdem will man das Konzept bei der Regierung von Oberbayern vorlegen, um abzuklären, ob eine Förderung möglich ist. Mit acht zu drei Stimmen entschied sich das Gremium dazu, die Pläne der Öffentlichkeit am 13. Mai noch nicht vorzustellen.

Weil Marek Hajduczek und Jürgen Stickel vom Bürgerhaus dafür aber gerne eine Infoveranstaltung anbieten würden, die auch als ein Ersatz für das nicht stattfindende Multi-Kulti-Fest dienen könnte, einigte man sich darauf, dem Stadtrat den Schritt an die Öffentlichkeit noch mal vorzuschlagen. Dieser soll dann beraten, ob die Infoveranstaltung doch möglich wäre, wenn man den Bürgern eindeutig vermitteln könne, dass es sich bei dem Konzept lediglich um einen ersten Vorschlag handle, dessen Umsetzung von den Kosten abhängig ist und mit Veränderungen zu rechnen sei.