Exponate aus der ganzen Welt: Neuburg ist jetzt „steinreich“

Plus Der Gesteinslehrpfad auf der Schanz zeigt 75 Exponate aus aller Welt. Komplimente fürden Verschönerungsverein zur Einweihung. Bald soll es Neuburger Gesteinskunde im Internet geben.

75 Exponate mit 200 Tonnen – eine solche Ausstellung hat Gewicht. Der Neuburger Gesteinslehrpfad ist fertiggestellt und auf der Hohen Schanz mit einer schönen Feier eröffnet worden. Gleichzeitig feierte der Verschönerungsverein sein 30. Jubiläum seit der Wiedergründung 1992.