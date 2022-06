Neuburg-Feldkirchen

vor 17 Min.

Ein junger Neuburger als Priester: Wie ein 26-Jähriger zur Kirche fand

Vor seinem Elternhaus in Feldkirchen sind Stelen zur Primiz aufgestellt, die Manuel Reichart am kommenden Sonntag feiert.

Plus Manuel Reichart aus Feldkirchen wollte bereits als Kind Priester werden. Am Sonntag feiert der 26-Jährige seine Primiz. Doch sein Weg hätte ihn auch ganz woanders hinführen können.

Von Andreas Zidar

Manuel Reichart erinnert sich genau. Als Kind hat er in der Kirche immer fasziniert nach vorne geblickt. Da war dieser Mensch, der „coole Sachen“ anhat. Der mit goldenen Dingen hantieren darf. Und der ab und zu Leute etwas nass spritzt. Da wusste er: „Ich möchte Priester werden.“ Nun, dieser Kindheitstraum hat sich erfüllt. Am vergangenen Sonntag ist der 26-Jährige aus Feldkirchen zum Priester geweiht worden. Am kommenden Sonntag steht mit der Primiz der nächste Höhepunkt an. Ein Blick zurück zeigt: Der Weg von Manuel Reichart hätte auch ganz woanders hinführen können.

