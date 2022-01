Feuerwehrhaus: Wohl kein kompletter Neubau in Bittenbrunn

Plus Die Stadt Neuburg baut heuer für die Feuerwehr Bittenbrunn-Laisacker, lässt aber die Gerätehalle stehen. Stadtrat Hans Mayr (CSU) hält das für eine „Fehlentscheidung“.

Es ist ein Dauerbrenner, aber heuer soll er beendet werden: Die Freiwillige Feuerwehr Bittenbrunn-Laisacker bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Die Stadt will 2022 bauen und bevorzugt die „kleine“ Lösung. Die Gerätehalle bleibt stehen und wird saniert, das angebaute Betriebsgebäude soll abgeräumt werden und neu entstehen.