Finale Arbeiten an der Münchener Straße

Wochenlang war die Münchener Straße in der Neuburger Innenstadt teilweise gesperrt, denn dort haben die Stadtwerke den Nahwärmeausbau vorangetrieben. Nun geht es in den Endspurt. Die Arbeiten im Erdreich sind abgeschlossen, am Donnerstagnachmittag war dann die Asphaltdecke dran. Bis die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden kann, wird es allerdings noch ein paar Tage dauern. Die Stadtwerke hatten beim letzten Ortstermin aber versichert, dass bis spätestens Ende des Jahres die Münchener Straße wieder komplett befahrbar sein soll.

Münchener Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtwerke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis