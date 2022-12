Fliegerpfarrer Walter Hross wird 95 - ein anderer Pfarrer ist wieder fit

Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gratulierte Walter Hroß zum 95. Geburtstag. Pfarrer Vitus Wengert ist derweil auf dem Weg der Besserung.

„Es geht schon.“ Fliegerpfarrer Walter Hroß feierte am Dienstag bei guter Gesundheit im Pflegeheim St. Elisabeth seinen 95. Geburtstag. Gratulationen kamen auch aus Oberhausen, dort hatte er 20 Jahre lang als Ruhestandspfarrer Gottesdienste übernommen. Ein Priesterkollege hat am Mittwoch Geburtstag: Vitus Wengert wird 86 Jahre alt. Nach einem schweren Sturz mit Armbruch und Operation im Krankenhaus geht es wieder aufwärts. Dafür sorgt auch Haushälterin Josefine Maier. Die beiden sind 1972 nach Neuburg gekommen und arbeiten nun seit 50 Jahren für die christliche Gemeinschaft. Stadtpfarrer Herbert Kohler geht davon aus, „dass Vitus für die Weihnachtsgottesdienste wieder fit ist“.

Dekan Werner Dippel und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling besuchten am Dienstag Pfarrer Walter Hroß im Heim St. Elisabeth. Dort lebt er seit etwa zwei Jahren, wird von Ordensschwestern und weltlichen Pflegekräften betreut. In der Hauskapelle besucht er die Gottesdienste von Priester Marcel Frölich, der ebenfalls im Heim wohnt. Die Freiheit des Fliegens und Autofahrens hat Pfarrer Hroß aufgeben müssen, aber an seiner Wohnung in der Gustav-Philipp-Straße hält er eisern fest.

Neuburg: Fliegerpfarrer Walter Hross feiert 95. Geburtstag

Gelegentlich rufen Fliegerfreunde an, die ihn als passionierten Piloten kennen, der 6600 Flugstunden in der Luft gewesen und 1977 bayerischer Meister im Segelflug geworden war. „Ich bin froh, dass man nicht ganz vergessen ist“, sagt der Fliegerpfarrer. Als Lehrer hatte er Generationen von Jugendlichen in Religion unterrichtet und von der Fliegerei erzählt. Als Kaplan mit Pfarrer Reiter in der Pfarrei Heilig Geist nannte der Volksmund das Duo „Hroß und Reiter“.

Sein Interesse am Fußball hat nicht nachgelassen. Mit Oberbürgermeister Gmehling diskutierte er das Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft. Sie habe gar nicht so schlecht gespielt, meinte der OB in Übereinstimmung mit dem Pfarrer, „die Medien haben sie niedergeschrieben“.