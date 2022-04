Neuburg

12:31 Uhr

„Frechheit“: In Neuburg herrscht nach dem Klinik-Deal Frust

Ein Blick in einen OP-Saal an den Kliniken St. Elisabeth in Neuburg. Dort werden auch in Zukunft Ärztinnen und Ärzte alles für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten tun.

Plus Im Neuburger Krankenhaus hat die Entscheidung über den Eigentümerwechsel Beunruhigung ausgelöst. Der Frust über die Art und Weise, wie die KJF vorging, ist groß.

Von Manfred Rinke und Winfried Rein

Der Trägerwechsel an den Kliniken St. Elisabeth in Neuburg (lesen Sie hier mehr dazu) beschäftigt die Menschen in der Region Neuburg. Das zeigen auch die zahlreichen Zuschriften zu diesem Thema. Die Neuburger Rundschau wollte wissen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Krankenhaus nahe stehende Personen die Entscheidung beurteilen.

