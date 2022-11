Fünf Jahre Nahwärme: Stadtwerke schließen Vertrag mit Donaumalz

Plus Donaumalz bezieht weitere fünf Jahre die Nahwärme der Stadtwerke Neuburg. Die Verantwortlichen sehen eine Win-Win-Situation - und einen "modellhaften" Energiekreislauf.

Die Stadtwerke Neuburg und die Firma Donaumalz arbeiten bei der Nahwärme weiter zusammen. Am Mittwoch haben Vertreter beider Seiten einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnet, der die gesicherte Lieferung und den gesicherten Bezug von Wärme beinhaltet. Der bisherige Vertrag wäre nun ausgelaufen.